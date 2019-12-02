США планами по реформе судебной системы в Сирии хотят разделить страну на зоны влияния

Вашингтон, 2 декабря. Госдепартамент США планирует выделить до 40 миллионов долларов на проект по реформированию судебной системы в Сирии. Решение Вашингтона прокомментировали эксперты, считающие, что речь идет о стремлении разделить страну на зоны влияния.

«Управление по координации помощи Бюро по делам Ближнего Востока просит представить предложения по оценке судебно-правовой системы Сирии для создания основы будущего содействия в реформировании системы правосудия в Сирии», — говорится в тексте документа американского ведомства.

В настоящее время США ищут специалистов для этой работы — организации, высшие учебные заведения. В Госдепе необходимость реализации проекта объяснили существующими препятствиями на пути к урегулированию ситуации в Сирии. Причем в ведомстве утверждают, что угрожают безопасности не только террористы ИГ1 (организация запрещена в РФ), но также и якобы официальный Дамаск, и «вмешательство» ряда государств.

В разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что Вашингтон подобной инициативой намеревается разделить Сирию на зоны влияния. США, по его мнению, хотят обеспечить максимальную лояльность сил, которые контролируют нефтяные поля в регионе.

«Они хотят Сирию разделить на зоны влияния: американскую и остальную под воздействием официального Дамаска», — подчеркнул он.

Эксперт не исключил, что со временем Соединенные Штаты поставят вопрос автономии в районах, где по-прежнему находятся американские военные и установки для незаконной добычи нефти.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало результаты расследования, в ходе которого получило свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ. Выяснилось, что американские инструкторы тренировали террористов, поддерживали боевиков беспилотниками, поставляли оружие и ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на нефть.

ФАН также стало известно о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Его спонсором стал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Отметим, что на прошлой неделе власти Сирии обвинили США во вмешательстве в работу Конституционного комитета страны и попытках навязать специальному органу свою повестку дня. Военный эксперт, политолог Иван Коновалов выразил мнение, что на этом действия США, направленные на срыв мирного процесса в Сирии, не закончатся.

США присутствуют в Сирии незаконно, они появились в стране в 2014 году и с тех пор действуют без координации с властями государства. Вашингтон наживается на продаже нефти, по праву принадлежащей народу сирийского государства. Причем делает это руками курдских боевиков, которые в 2017 году оккупировали Заевфратье, начали угнетать местное население и включать членов ИГ в свои ряды.

По данным источников ФАН, немалая роль в этой схеме отводится ЧВК Academi, печально известной под прежним названием Blackwater. В оккупированную террористами сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор были переброшены несколько тысяч наемников. Они занимаются сопровождением нефтяных кортежей за границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.