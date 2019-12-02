The Washington Post рассказала, как Трамп постоянно вредит Зеленскому

Вашингтон, 2 декабря. Американский президент Дональд Трамп наносит «постоянный ущерб» правлению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как отмечает газета, Зеленский смог добиться успеха как в президентских, так и в парламентских выборах на Украине, показав готовность бороться с коррупцией и делать первые шаги в переговорном процессе с Москвой. Авторы статьи отмечают, что Трамп своими словами и действиями внес некий «беспорядок» в государственную политику, создав «дипломатический вакуум», хотя раньше Вашингтон оказывал Киеву всеобъемлющую поддержку.

«Хаос, который президент Трамп внес в американо-украинские отношения, фактически создал дипломатический вакуум», — следует из материала.

К примеру, в статье также указывается, что во время первой телефонной беседы глава вашингтонской администрации приглашал украинского коллегу в Белый дом, но официальное предложение до сегодняшнего дня не поступило. Издание связывает это с тем, что Трамп хотел получить политическую услугу в обмен на такой важный для киевских властей визит. Кроме того, президент США продолжает утверждать, что Украина якобы могла быть причастна к вмешательству в американские выборы 2016 года.

Все вышеуказанное, отмечают журналисты, существенно ослабляет позиции Зеленского в такой «переломный» для него момент и в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Елисейского дворца Эммануэлем Макроном в рамках саммита в «нормандском формате».

По мнению The Washington Post, на Трампа должны оказывать давление не только конгрессмены, но и дипломатическое ведомство США, которое должно назначить нового высокопоставленного чиновника для участия в переговорах по Донбассу.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.