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Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

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Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Массовый митинг на площади Chater Garden возле станции метро Central собрал несколько тысяч студентов и около тысячи прочих участников, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Мероприятие было названо «Rally of Sec. School Students&Silvers» («Студенты и серебро»), что должно было подчеркнуть солидарность пожилых людей с бунтующими гонконгскими студентами. При входе в сквер активисты бесплатно раздавали всем желающим бесплатно актуальные предметы: черные защитные маски. Самые сознательные участники жертвовали наличные деньги на дело революции. 

Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Впрочем, пожилых людей на акцию собралось сравнительно немного. Возможно, потому, что они должны были еще помнить жестокость, с которой британские колониальные власти разгоняли в 1967 году такие же митинги и марши гонконгских рабочих, требующих сокращения 12-часового рабочего дня, повышения зарплаты и освобождения арестованных работников профсоюзов. Несколько таких маршей были в буквальном смысле расстреляны полицией перед резиденцией английского губернатора Гонконга, а все левые газеты арестованы и закрыты. Итогом событий весны—лета 1967 года стала гибель 36 человек, около 500 получили ранения, почти 3,5 тыс. были арестованы. Власти Гонконга ужесточили свою позицию в отношении левых профсоюзов и прессы. Поэтому пламенные речи выступавших сейчас на митинге Chater Garden, обращенные к Великобритании и США, выглядели для пожилых участников акции достаточно шизофренически.

Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Со сцены выступили несколько человек, призывавших защищать свободу и демократию. Их по-прежнему не представляли – гонконгский протест отличается от прочих именно анонимностью лидеров.

Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Было спето несколько песен, содержащих слова «свобода», «демократия» и «народ». Толпа, усевшаяся на асфальт перед сценой, довольно вяло подпевала, иногда вскидывая растопыренные ладони – этот жест означает требование к властям выполнить пять требований протестующих:

- отозвать закон об экстрадиции совершивших преступления граждан Гонконга в другие страны,

- отмену использования термина «массовые беспорядки» в отношении протестов и запрет на преследование участников протестов,

- освобождение всех арестованных ранее демонстрантов,

- проведение независимого расследования действий полиции,

- введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.

Лозунг «Все пять требований и ни одним меньше» - один из самых популярных на всех протестных акциях в Гонконге, однако некоторые из этих требований прямо противоречат конституции страны и в принципе не могут быть выполнены.

Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Другим публичным требованием стал призыв «К оружию!», которые вывесили на так называемой «Стене Леннона» - инсталляции из пластикового баннера вдоль сквера, на котором протестующие размещают свои лозунги и призывы. Молодые люди, вывесившие этот плакат, отказались комментировать свое требование на камеру и скрывали лица, но без камеры сообщили, что «огнестрельное оружие им нужно, чтобы отвечать полиции за жестокость».

Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Примечательно, что на акцию, помимо студентов, явилось необычайно много школьников. Выяснилось, что их привели учителя и такое активное вмешательство детей в политику выглядело неуместным, однако взрослые так не считали. На вопрос корреспондента ФАН один из участников, представившийся учителем соседней с Chater Garden школы, заявил, что, по его мнению, «дети должны уметь отстаивать свободу и демократию с самого раннего возраста». На возражение корреспондента ФАН, что дети не могут быть объектом манипуляций политиков, учитель указал на совсем маленькую девочку, стоящую с плакатом «Свободу Гонконгу!» и заявил, что ей это явно нравится. Девочке действительно нравилось позировать многочисленным фотокорам и операторам.

Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

После многочисленных песнопений и пламенных речей (все это длилось примерно три часа) среди участников начались драки. Первая драка была спровоцирована несколькими пожилыми мужчинами, которые атаковали юношей в белых футболках. Заметим, что белые футболки носят представители материкового Китая, а вот протестующие гонконгцы, напротив, для самоидентификации используют черный цвет. Драку удалось пресечь через несколько минут, но словестная перепалка продолжалась между участниками до окончания акции.

Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Другой конфликт разгорелся между женщинами – они спорили об итогах прошедших муниципальных выборов, являясь представителями разных партий.

Заметим, распространенное в западных СМИ утверждение, что оппозиция выиграла последние выборы является сильным преувеличением. В районные советы Гонконга вошли представили партий:

- Democratic Party

- Civic Party

- Neo Democrats

- Hong Kong Association for Democracy and People's Livelihood (ADPL)

- Labour Party

- Liberal Party.

При этом далеко не все они являются либеральными – среди них есть даже националистические партии, которые требуют тотальных запретов для материковых китайцев, а есть пропекинские. Споры между представителями всех этих партий являются очень ожесточенными и у наблюдателей нет сомнений, что никаких коалиций в муниципальных парламентах не будет, а значит, не будет и эффективной поддержки протестов со стороны местных властей, о чем мечтают на Западе.

В финальную резолюцию митинга организаторы включили требование к полиции прекратить стрельбу слезоточивым газом по протестующим, утверждая, что это влияет на здоровье населения и наносит ущерб окружающей среде.

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