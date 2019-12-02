Протестующие в Chater Garden в Гонконге потребовали оружия для защиты от полиции

Массовый митинг на площади Chater Garden возле станции метро Central собрал несколько тысяч студентов и около тысячи прочих участников, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Мероприятие было названо «Rally of Sec. School Students&Silvers» («Студенты и серебро»), что должно было подчеркнуть солидарность пожилых людей с бунтующими гонконгскими студентами. При входе в сквер активисты бесплатно раздавали всем желающим бесплатно актуальные предметы: черные защитные маски. Самые сознательные участники жертвовали наличные деньги на дело революции.

Впрочем, пожилых людей на акцию собралось сравнительно немного. Возможно, потому, что они должны были еще помнить жестокость, с которой британские колониальные власти разгоняли в 1967 году такие же митинги и марши гонконгских рабочих, требующих сокращения 12-часового рабочего дня, повышения зарплаты и освобождения арестованных работников профсоюзов. Несколько таких маршей были в буквальном смысле расстреляны полицией перед резиденцией английского губернатора Гонконга, а все левые газеты арестованы и закрыты. Итогом событий весны—лета 1967 года стала гибель 36 человек, около 500 получили ранения, почти 3,5 тыс. были арестованы. Власти Гонконга ужесточили свою позицию в отношении левых профсоюзов и прессы. Поэтому пламенные речи выступавших сейчас на митинге Chater Garden, обращенные к Великобритании и США, выглядели для пожилых участников акции достаточно шизофренически.

Со сцены выступили несколько человек, призывавших защищать свободу и демократию. Их по-прежнему не представляли – гонконгский протест отличается от прочих именно анонимностью лидеров.

Было спето несколько песен, содержащих слова «свобода», «демократия» и «народ». Толпа, усевшаяся на асфальт перед сценой, довольно вяло подпевала, иногда вскидывая растопыренные ладони – этот жест означает требование к властям выполнить пять требований протестующих:

- отозвать закон об экстрадиции совершивших преступления граждан Гонконга в другие страны, - отмену использования термина «массовые беспорядки» в отношении протестов и запрет на преследование участников протестов, - освобождение всех арестованных ранее демонстрантов, - проведение независимого расследования действий полиции, - введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.

Лозунг «Все пять требований и ни одним меньше» - один из самых популярных на всех протестных акциях в Гонконге, однако некоторые из этих требований прямо противоречат конституции страны и в принципе не могут быть выполнены.

Другим публичным требованием стал призыв «К оружию!», которые вывесили на так называемой «Стене Леннона» - инсталляции из пластикового баннера вдоль сквера, на котором протестующие размещают свои лозунги и призывы. Молодые люди, вывесившие этот плакат, отказались комментировать свое требование на камеру и скрывали лица, но без камеры сообщили, что «огнестрельное оружие им нужно, чтобы отвечать полиции за жестокость».

Примечательно, что на акцию, помимо студентов, явилось необычайно много школьников. Выяснилось, что их привели учителя и такое активное вмешательство детей в политику выглядело неуместным, однако взрослые так не считали. На вопрос корреспондента ФАН один из участников, представившийся учителем соседней с Chater Garden школы, заявил, что, по его мнению, «дети должны уметь отстаивать свободу и демократию с самого раннего возраста». На возражение корреспондента ФАН, что дети не могут быть объектом манипуляций политиков, учитель указал на совсем маленькую девочку, стоящую с плакатом «Свободу Гонконгу!» и заявил, что ей это явно нравится. Девочке действительно нравилось позировать многочисленным фотокорам и операторам.

После многочисленных песнопений и пламенных речей (все это длилось примерно три часа) среди участников начались драки. Первая драка была спровоцирована несколькими пожилыми мужчинами, которые атаковали юношей в белых футболках. Заметим, что белые футболки носят представители материкового Китая, а вот протестующие гонконгцы, напротив, для самоидентификации используют черный цвет. Драку удалось пресечь через несколько минут, но словестная перепалка продолжалась между участниками до окончания акции.

Другой конфликт разгорелся между женщинами – они спорили об итогах прошедших муниципальных выборов, являясь представителями разных партий.

Заметим, распространенное в западных СМИ утверждение, что оппозиция выиграла последние выборы является сильным преувеличением. В районные советы Гонконга вошли представили партий:

- Democratic Party - Civic Party - Neo Democrats - Hong Kong Association for Democracy and People's Livelihood (ADPL) - Labour Party - Liberal Party.

При этом далеко не все они являются либеральными – среди них есть даже националистические партии, которые требуют тотальных запретов для материковых китайцев, а есть пропекинские. Споры между представителями всех этих партий являются очень ожесточенными и у наблюдателей нет сомнений, что никаких коалиций в муниципальных парламентах не будет, а значит, не будет и эффективной поддержки протестов со стороны местных властей, о чем мечтают на Западе.

В финальную резолюцию митинга организаторы включили требование к полиции прекратить стрельбу слезоточивым газом по протестующим, утверждая, что это влияет на здоровье населения и наносит ущерб окружающей среде.