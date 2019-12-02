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Росконтроль назвал марку лучшей пшеничной муки

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Росконтроль назвал марку лучшей пшеничной муки

Москва, 2 декабря. Росконтроль провел исследование пшеничной муки популярных российских брендов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что была проверена продукция марок «Аладушкин», Мелькомбинат №3, Makfa, «С.Пудовъ», Billa.

Росконтроль назвал марку лучшей пшеничной муки. Специалисты оценили пробы по более 70 параметрам. Эксперты в образцах «Аладушкин», «С.Пудовъ», Billa нашли слишком большой процент золы. Выяснилось, что мука брендов «С.Пудовъ» и Billa оказалась недостаточно белой для высшего сорта. Эти образцы занесены в список товаров с замечаниями. За сомнительную свежесть туда же отнесли муку Makfa. Никаких претензии не возникло только к Мелькомбинату №3. Эта мука рекомендована к покупке.

Ранее Роскачество исследовало один из наиболее быстрорастущих сегментов хлебопекарной промышленности — мультизерновой хлеб. Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредило о повышенном содержании в нем соли. Как уточнили ученые, если бы не излишнее содержание соли, такой хлеб можно было бы назвать полезным. Они уточнили, что в мультизерновом хлебе много пищевых волокон. Они нужны для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, а также профилактики нарушения метаболизма, сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению экспертов, при выборе между мультизерновым и обычным хлебом, предпочтение нужно отдать первому.

Росконтроль назвал марку лучшей пшеничной муки

Эксперты проверили 11 торговых марок различного мультизернового хлеба. Анализ показал, что по содержанию соли большинство образцов мультизернового хлеба обгоняют традиционные хлебобулочные изделия.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать «правильный батон». При покупке нарезного батона необходимо обращать внимание на пять показателей качества хлеба: внешний вид, способность быстро восстанавливать форму после легкого нажатия, целостность упаковки и наличие в ней конденсата, состав изделия, дату изготовления и срок годности. Об этом рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

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Источник: пресс-служба «Росконтроля»
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