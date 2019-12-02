Москва, 2 декабря. Росконтроль провел исследование пшеничной муки популярных российских брендов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что была проверена продукция марок «Аладушкин», Мелькомбинат №3, Makfa, «С.Пудовъ», Billa.

Росконтроль назвал марку лучшей пшеничной муки. Специалисты оценили пробы по более 70 параметрам. Эксперты в образцах «Аладушкин», «С.Пудовъ», Billa нашли слишком большой процент золы. Выяснилось, что мука брендов «С.Пудовъ» и Billa оказалась недостаточно белой для высшего сорта. Эти образцы занесены в список товаров с замечаниями. За сомнительную свежесть туда же отнесли муку Makfa. Никаких претензии не возникло только к Мелькомбинату №3. Эта мука рекомендована к покупке.

Ранее Роскачество исследовало один из наиболее быстрорастущих сегментов хлебопекарной промышленности — мультизерновой хлеб. Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредило о повышенном содержании в нем соли. Как уточнили ученые, если бы не излишнее содержание соли, такой хлеб можно было бы назвать полезным. Они уточнили, что в мультизерновом хлебе много пищевых волокон. Они нужны для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, а также профилактики нарушения метаболизма, сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению экспертов, при выборе между мультизерновым и обычным хлебом, предпочтение нужно отдать первому.

Эксперты проверили 11 торговых марок различного мультизернового хлеба. Анализ показал, что по содержанию соли большинство образцов мультизернового хлеба обгоняют традиционные хлебобулочные изделия.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать «правильный батон». При покупке нарезного батона необходимо обращать внимание на пять показателей качества хлеба: внешний вид, способность быстро восстанавливать форму после легкого нажатия, целостность упаковки и наличие в ней конденсата, состав изделия, дату изготовления и срок годности. Об этом рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.