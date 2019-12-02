Двое украинских силовиков подорвались в Донбассе, гоняясь за «диверсантами»

Донецк, 2 декабря. Двое военнослужащих ВСУ подорвались на взрывном устройстве в Донбассе и скончались на месте. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте пресс-центра штаба Операции объединенных сил («ООС»).

По словам украинских силовиков, пара военных гналась за «диверсионно-разведывательной группой» и пыталась перекрыть ей пути отступления, однако случайно наткнулась на неизвестное взрывное устройство.

«Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте», — говорится в сообщении.

Потери среди украинских военнослужащих происходят часто. Так, 21 октября сапер 58-й бригады ВСУ подорвался на минных заграждениях в Донбассе.

Ранее, в сентябре, на своих же взрывных устройствах подорвались сразу более тысячи украинских военнослужащих.

Главнокомандующий «ООС» генерал-лейтенант Сергей Кравченко сообщал, что с начала 2019 года был зафиксирован «31 случай подрывов военнослужащих на своих минно-взрывных заграждениях, в ходе которых потери составили 49 человек погибшими и девять единиц уничтоженной техники».

С 2014 года на Украине продолжается гражданская война, начавшаяся после госпереворота в Киеве. Луганская и Донецкая области, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и создали ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против республик Донбасса военную операцию.

Несмотря на многочисленные дипломатические попытки урегулировать конфликт, в частности, заключенное в Минске бессрочное перемирие, которое формально действует с 21 июля, обстрелы и боестолкновения в Донбассе не прекращаются.