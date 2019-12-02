Джонсон минимизирует общение с Трампом на саммите НАТО в Лондоне

Лондон, 2 декабря. Британский премьер Борис Джонсон планирует минимизировать свои появления на публике рядом с американским лидером Дональдом Трампом на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Лондоне. Об этом сообщает издание Voice of America со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

Согласно сведениям издания, помощники главы правительства Британии дали ему соответствующую рекомендацию из опасения, что открытая поддержка главы вашингтонской администрации якобы может нанести вред Консервативной партии на досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 12 декабря. Согласно итогам последних социологических опросов, у консерваторов есть шанс заполучить большинство мест в парламенте.

Как пишут «Известия», ранее Трамп легкомысленно раскритиковал лидера Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбина, сказав, что он будет «плохим» выбором для Лондона, а затем он назвал Джонсона своим другом. Позднее представитель Белого дома Джадд Дир в своем Twitter-аккаунте анонсировал двусторонние переговоры Трампа и Джонсона, указав на то, что лидеры «с нетерпением» ждут встречи друг с другом на предстоящей встрече глав военного блока в британской столице 3-4 декабря.

Как ранее сообщал Infox.ru, Джонсон придумал оригинальный способ борьбы с собственным парламентом, который мешает ему осуществить план скорейшего выхода из Европейского союза. Он планирует приступить к агитации среди граждан, напомнив им, что время для Brexit пришло.