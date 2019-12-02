Пользователи Сети поделились «лазейкой» для бесплатного перехода на Windows 10

Москва, 2 декабря. Американская компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января следующего года. Пользователи, желающие перейти на Windows 10, должны заплатить для этого 120 долларов, однако оказалось, что сделать это можно и бесплатно.

Некоторые энтузиасты поделились «лазейкой», которая состоит в том, чтобы обновить компьютер с использованием Media Creation Tool. В таком случае активировать установку новой Windows 10 с имеющимся ключом получится без всяких проблем.

По их словам, работает способ лишь для уже активированных Windows 7, 8 или 8.1 и только для «обновления на месте», то есть не срабатывает при «чистой» установке Windows 10. Таким образом для загрузки Media Creation Tool нужно выбрать опцию «обновить этот компьютер сейчас», а не «создать установочный носитель».

На ресурсе Reddit один из пользователей, представившийся сотрудником Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление до Windows 10 все еще доступно, несмотря на то, что официально период апгрейда без оплаты завершился еще в декабре 2017 года.

Он также заявил, что речь идет о рекламной уловке, призванной повысить количество пользователей. Именно поэтому американская компания до сих пор не исправила «лазейку».

Ранее стало известно, что главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв покинул свой пост. После его ухода ответственным за дизайн продукции стал Джефф Уильямс, который ранее занимал должность главного операционного директора Apple. Кроме того, к этой работе будет привлечен Эванс Хэнки, являющийся одним из ведущих дизайнеров компании.