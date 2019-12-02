Москва, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп серьезно раздосадован высказываниями его французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», об этом сообщил один из высокопоставленных чиновников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза. Он описал ситуацию как «смерть мозга».

Как пишет Axios, источник уточнил, что Трамп раздосадован словами Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«Он давно зол на Макрона», — сказал он.

Ранее Франция призвала США перестать навязывать союзникам по НАТО свое вооружение. Вашингтон должен перестать навязывать союзникам по НАТО вооружение американского производства под предлогом атлантической солидарности. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря, глава французского ведомства выступила с призывом к США.

«Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО (о коллективной обороне. — Прим. ФАН) превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35», — подчеркнула Парли.

Министр заявила о необходимости создания Европой военных инструментов, «соответствующих ее экономической и политической мощи», а также указала на невозможность обеспечения безопасности региона без диалога с Россией.

«Без диалога не будет безопасности», — считает она.

Парли напомнила о словах президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, назвав его стремлением пробудить членов Альянса к дискуссии.

Напомним, Макрон ранее заявил, что координация внутри Североатлантического альянса утрачена, и это говорит о «смерти мозга» НАТО. Он отметил, что странам европейского континента пришло время «проснуться» и начать наращивать собственную мощь, поскольку сегодня они «находятся на краю пропасти». В обратном случае, подчеркнул Макрон, Европа в будущем не сможет контролировать свою дальнейшую судьбу.

На днях стало известно, что США сократят взносы в НАТО за счет Германии. На сегодняшний день страны — члены Североатлантического альянса выплачивают 2,37 миллиарда евро на оборону. В прошлом году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы остальные члены Альянса увеличили свои расходы на содержание НАТО до 2% от ВВП.