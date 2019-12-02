Водитель автобуса, в котором погибло 19 человек, имел 25-летний стаж вождения

Чита, 2 декабря. Родственник водителя рейсового автобуса, который попал в страшное ДТП на Забайкалье рассказал, что тот был профессионалом с большим стажем, и что он не мог быть виновником ДТП.

Водитель сорвавшегося с моста автобуса Сергей Кубасов имел 25-летний водительский стаж и серьезный профессиональный подход к работе, утверждает родственник погибшего Владимир Путинцев. По его мнению, Кубасов не может быть виновником ДТП.

«Он 25 лет водителем работал, до этого на грузовых, настоящий шоферюга. К каждому рейсу готовился тщательно, ответственный очень был, никогда не садился за руль пьяным, не нарушал. Так что не верю, что авария могла произойти по его вине, потому что в плане технической подготовки он все 100 раз проверял», — говорит Путинцев.

Владимир Путинцев отмечает, что о каких-либо нарушениях со стороны своего родственника он не знает. Также он подчеркнул, что на проблемы на своей работе Кубасов не жаловался. Мужчины жили рядом, однако виделись не так часто, а если и встречались, то говорили в основном о семьях. Сообщается, что у погибшего водителя остались жена и дочь.

Трагедия произошла 1 декабря в Забайкальском крае. Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, в результате погибло 19 человек. Согласно предварительной версии, причиной дорожно-транспортного происшествия стало лопнувшее переднее колесо. Расследование дела находится на контроле у руководителя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина.

Губернатор Забайкальского края утвердил 2 декабря днем траура по погибшим пассажирам автобуса.