Вашингтон, 2 декабря. США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Евросоюза в противодействии угроз, которые, с точки зрения Вашингтона, исходят от России, Китая и Ирана, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. Он выступил в связи с началом работы нового состава Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Как уточнил дипломат, Вашингтон намерен сотрудничать с этой новой руководящей группой, а также с Европейским парламентом, его председателем Давидом Сассоли и государствами — членами Евросоюза для достижения общих целей.

По мнению Помпео, среди общих целей государств — укрепление торговых отношений, продвижение европейской энергетической независимости, противостояние общим вызовам безопасности и демократическим ценностям. Помпео заявил о намерении США сотрудничать с ЕС в противодействии России.

«В том числе угрозам со стороны России, Коммунистической партии Китая, а также Ирана», — отметил Помпео.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановлению отношений России и США мешает внутриполитическая борьба в Штатах, от которой, по мнению министра, «перья летят». Лавров отметил, что у США в этом вопросе позиция одна: «Россия сама ухудшила отношения, поэтому, мол, она должна изменить свое поведение». При этом, как отметил он, когда такие заявление делают с трибуны конгресса, это еще можно объяснить идущей в Штатах внутриполитической борьбой, в которой, «как выясняется, все средства хороши».

«Но когда эта же фигура речи преобладает на закрытых консультациях, не остается ничего, кроме как сделать вывод, что американские партнеры пока не хотят работать конструктивно», — заметил Лавров.

Он предположил, что дипломаты, видя, что происходит между «большими людьми», «как они дерутся, бьются так, что только «перья летят», предпочитают вести себя потише и не проявлять никаких инициатив.

«Однако печально, что примерно такая же участь постигла и стратегическую стабильность — самую главную сферу с точки зрения глобальной безопасности, не только России или США», — заключил он в интервью зарубежным СМИ.

Лавров выразил надежду, что ситуация изменится.