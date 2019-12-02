В Госдуме отреагировали на предложение Украины «принять пару областей России»

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что нет никаких исторических оснований для передачи Украине областей, входящих в состав России.

Киев готов «принять пару областей России» в свой состав, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Так чиновник прокомментировал в своем twitter-аккаунте слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом национальных меньшинств могут привести к развалу страны.

Кулеба убежден, что Володин, говоря о риске распада Украины, якобы угрожает киевским властям.

«Должен его [Володина] огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал он в соцсети.

К своему посту вице-премьер добавил карту расселения украинцев, которая, по предположительным данным, была составлена львовским историком Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии во время Первой мировой войны.

По словам Алексея Чепы, при внимательном изучении истории можно увидеть, что нет никаких областей России, которые бы могли относиться к Украине.

«После Октябрьской революции Украина прирастала определенными областями, которые раньше были в составе России. Другие ссылки на историю безосновательны. Поэтому это не больше чем пустое заявление», — заявил Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей.

Украинский вице-премьер не должным образом отреагировал на логичное заявление председателя Госдумы, полагает парламентарий.

«Он обратил внимание на то, на что украинские власти давно должны были обращать внимание. Власти Киева уже выступали с нотами в адрес венгерских властей и польских властей по поводу выдачи в большом количестве польских и венгерских паспортов гражданам Украины. Регионы рядом со Львовом уже давно ориентированы на Польшу. Кроме того, на Украине существует проблема языка. Нынешнее законодательство лишает национальные меньшинства своего языка. Поэтому замечание, которое сделал Володин, очень актуально для Украины. Действительно, эти факторы могут привести к распаду страны», — предупредил депутат.

Ранее Володин, комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в швейцарской Женеве, которая сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, обратил внимание на то, что такие выходки говорят о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда других регионов.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Ранее в Совете Федерации назвали планы Киева по «возвращению» Крыма несерьезными и призвали украинское руководство наконец-то закрыть тему принадлежности полуострова.