Патрушев заявил, что укрепление партнерства с КНР является приоритетом России

Пекин, 2 декабря. Укрепление сотрудничества и партнерства с КНР является долгосрочным приоритетом для России, отвечающий интересам обеспечения ее безопасности, а также развития в экономической сфере. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время открытия двусторонних консультаций в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

«Дружественные российско-китайские связи развиваются поступательно, на принципах открытости и взаимного уважения», — обратил внимание Патрушев.

Он напомнил, что во время июньского российско-китайского саммита в российской столице было объявлено о вступлении тотального сотрудничества и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина в новую эпоху, что пришлось на 70-летие старта дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, в понедельник, 2 декабря, российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин запустят газопровод «Сила Сибири» в режиме телемоста.