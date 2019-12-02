Москва, 2 декабря. Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве. Она прибыла в Киев для съемки в новогоднем шоу «Главная елка страны», которое будет транслироваться каналом «Интер» 31 декабря.

Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве. Отмечается, что концерт состоялся в здании Национальной оперы Украины. Во время выступления исполнительница сменила два наряда. Она выбрала для съемок черное блестящее платье с соблазнительным вырезом, а также зеленую блузку с широкими плечами и высокие шорты. Зрители услышали композиции «Я бы летала» и «Мы нарушаем», входящие в новый альбом «За мечтой».

После выступления Лорак зал должно не отпускал певицу и аплодировал стоя. Лорак тронул теплый прием, и она расплакалась. Певица поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания», — произнесла она.

Как пишет iReactor, кроме нее, в концерте приняли участие Светлана Лобода, Monatik, Таисия Повалий и София Ротару.

Ранее 26-летний молодой человек певицы Ани Лорак опубликовал снимок с возлюбленной. Фотографию Егор Глеб разместил на своей странице в Instagram.

Это первое совместное фото с Лорак, опубликованное саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Снимок окончательно развеял сомнения поклонников творчества артистки по поводу слухов о ее новом романе. Стоит отметить, что и сама звезда ранее на своей странице в Instagram разместила совместное селфи с возлюбленным.

Егор Глеб для первой публикации с девушкой выбрал весьма любопытную фотографию: пара целуется в студии звукозаписи. Это мог бы быть вполне романтичный снимок, если бы не одна неприличная деталь: если присмотреться, можно увидеть, что Лорак и саунд-продюсер демонтрируют фотографу свои средние пальцы.

Напомним, Лорак ранее пережила развод с супругом — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они прожили вместе 13 лет, в браке у них родилась дочь София. Причиной расставания была измена мужа, которая стала достоянием СМИ. Долгое время певица оставалась одна. По словам людей из ее окружения, развод стал очень болезненным для нее.