Вице-премьер Украины заявил о готовности Киева принять «пару областей РФ»

Киев, 2 декабря. Украинский вице-премьер правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал в своем Twitter-аккаунте на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом национальных меньшинств могут привести к развалу страны, заявив о «готовности принять пару областей» Российской Федерации.

По мнению Кулебы, Володин, говоря о риске распада Украины, якобы угрожает киевским властям.

«Должен его [Володина] огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал он.

Вице-премьер также прикрепил к своему посту карту расселения украинцев, которая, по предположительным данным, была составлена львовским историком Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии во время Первой мировой войны.

Ранее спикер Госдумы Володин, комментируя действия украинской делегации в ходе форума ООН в швейцарской Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, обратил внимание на то, что такие выходки говорят о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда других регионов.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Ранее в Совете Федерации назвали планы Киева по «возвращению» Крыма несерьезными и призвали украинское руководство наконец-то закрыть тему принадлежности полуострова, сообщал RT.