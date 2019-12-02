Москва, 2 декабря. Депутаты Государственной думы выступили с инициативой увеличить наказание за распространение наркотиков через Сеть, об этом говорится в официальном письме депутатов.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети. По мнению парламентариев, увеличить максимальный срок наказания нужно до 25 лет лишения свободы. Предложение обираются обсудить в думе в понедельник, 2 декабря. Как пишет газета «Известия», инициатива принадлежит заместителю председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василию Власову.

Как объяснил автор инициативы, отследить сбыт наркотических веществ в Интернете и даркнете отследить намного труднее, так как требуется напрямую искать человека, упаковавшего и реализовавшего наркотики. По его данным, объем продаж в Интернете огромный, а риск попасться органам очень маленький.

Ранее Генпрокуратура обнародовала реальную статистику подростковых смертей от психотропных веществ. С 2016 года психотропными веществами отравились 2,5 тысячи несовершеннолетних россиян. Больше 50 детей погибли. 21 смертельный случай пришелся на 2018 год. В 18 субъектах РФ в 2018 году показатели отравлений превышают среднероссийские. Это Санкт-Петербург, Волгоградская, Новосибирская области — в два раза и более. При этом федеральные органы исполнительной власти не владели этими цифрами.

Замначальника Информационно-аналитического управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Александр Зубков констатировал рост организованного сбыта и распространения наркотиков среди несовершеннолетних на фоне снижения общей и подростковой наркопреступности.

На 9,5% увеличилось число несовершеннолетних, совершивших наркопреступления в составе группы лиц по предварительному сговору. И на 62% — совершивших такие преступления в составе организованных групп.

Профилактика наркомании в России оставляет желать лучшего, отмечают правоохранители. В большинстве общеобразовательных и дошкольных учреждений до сих пор нет соответствующих программ. На низком уровне остаются наркологическая помощь, реабилитация подростков, квалификация специалистов в этой сфере и межведомственное взаимодействие.

Чтобы своевременно выявлять тех, кто приобщился к белой смерти, нужно ввести обязательное тестирование подростков в школах, считают в Генпрокуратуре.