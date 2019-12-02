В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом. События дня. ФАН-ТВ

День траура в Забайкалье В Забайкалье 2 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП в Сретенском районе. В регионе отменили все развлекательные передачи и мероприятия. С самого утра жители Читы несут к привокзальной площади цветы, оставляют зажженные свечи. Страшная авария унесла жизни 19 человек, пострадали 22. ДТП произошло в 60 км от Сретенска, куда из Читы направлялся пассажирский автобус. По предварительной информации, у него лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, и автомобиль упал с моста в замерзшую реку Куэнга. Следователи возбудили уголовное дело.

Сестак вышел из предвыборной гонки в США Минус один кандидат. Из американской президентской предвыборной гонки вышел демократ Джо Сестак. Об этом он сам рассказал в своем Twitter. Возможно, все дело в низкой поддержке избирателей, которую ему пророчат. До выборов президента США остается чуть меньше года, но политические игры уже набирают обороты. Чего стоит процедура импичмента, которая запущена против нынешнего главы Белого дома. Она началась после телефонного разговора Трампа и Зеленского. По сообщениям СМИ, президент США попросил своего украинского коллегу начать расследование против сына демократа Джозефа Байдена.

Отставка Перри Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. Многие считают, что причиной такого решения стал импичмент Трампа. Как утверждают американские СМИ, именно Перри подтолкнул президента к телефонному разговору с Владимиром Зеленским. О приемнике министра в Штатах подумали. Ожидается, что ведомство возглавит заместитель министра Дэн Бруйетт. Сегодня американские сенаторы должны утвердить его кандидатуру.