В России могут ужесточить наказание за задержку зарплат

Москва, 2 декабря. Согласно предложению министерства юстиции РФ, количество штрафов за невыплату в срок заработной платы должно равняться числу сотрудников, которые не досчитались денег.

На данный момент административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 до 50 тысяч рублей, и в большинстве ситуаций, данная санкция одинакова при невыплаченной зарплате в срок как одному сотруднику, так и тысяче. Если Верховный суд согласится с инициативой министерства юстиции, то в последнем примере штраф может увеличиться до 50 миллионов рублей. В Минюсте в качестве примера привели реальную ситуацию, когда Приморский краевой суд оштрафовал работодателя на 30 тысяч рублей за невыплату заработной платы почти 2600 сотрудникам (он задолжал подчиненным приблизительно 31,5 миллионов рублей), сообщает телеканал «360».

Вопрос санкций для наказания не выплачивающих вовремя зарплаты работодателей был рассмотрен в докладе министерства юстиции о результатах правоприменения в РФ за 2018 год. Одной из целей доклада было нахождение противоречий в судебной практике. Как подчеркивают в Минюсте, решить данный вопрос можно «за счет разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Но многие эксперты не поддержали инициативу и призвали не допускать возможности расширять штрафы до бесконечности. Помимо этого, они подчеркивают, что задолженности случаются и у бюджетных предприятий, и в таком случае инициатива обернется уже непосредственно против государства.