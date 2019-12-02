Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике

Нью-Йорк, 2 декабря. Арктическое побережье Российской Федерации защищают мобильные ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx — по классификации Североатлантического альянса), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 «Термит» (SS-N-2 Styx). Об этом сообщает журнал Forbes.

Как напоминает издание, над созданием П-15 «Термит» работали в 1950-х годах, а основным недочетом ракеты называет ее чересчур высокую траекторию полета, что упрощает перехват вооружения средствами противоракетной обороны (ПРО) врага. По мнению авторов материала, «не все ракетные угрозы являются блестящими новыми игрушками».

Кроме того, Forbes указывает, что на сегодняшний день Москва имеет более грозные БРК «Бастион» (SSC-5 Stooge» — по классификации НАТО) и «Бал» (SSC-6 Sennight).

Напомним, осенью прошлого года впервые во время тренировочных маневров группы Северного флота России, несущей боевое дежурство на арктическом острове Котельный, был использован БРК «Бастион», который существенно укрепил оборону, осуществляемую «Рубежом».

В конце прошлого месяца СМИ сообщили о первых тестовых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на арктическом полигоне «Пембой». Отмечалось, что самолет-носитель МиГ-31К вылетел с аэродрома «Оленегорск» и выполнил пуск ракеты «Кинжал» по сухопутной цели. ТАСС уточнял, что скорость ракеты «Кинжал» была зафиксирована на отметке в 10 Махов.