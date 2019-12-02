В России создадут зенитного робота, способного уничтожать противника без участия военных

Москва, 2 декабря. В Министерстве обороны РФ приняли решение о создании зенитного робота на базе пушечного комплекса «Панцирь», передают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Предполагается, что робот сумеет автоматически и без участия военнослужащих-операторов находить цели, опознавать и уничтожать их, что позволит не подвергать риску военный состав.

В расчет новой установки войдет только водитель автомобиля. За управление и ведение боя будет ответственна электроника. Для этого ее «мозг» будет подключен к автоматическим системам управления войсками при помощи «военного интернета» (закрытого сегмента передачи данных).

Исходя из этого, робот «Панцирь» сумет самостоятельно анализировать поступающие данные, создавать целостною картину боя, определять наиболее опасные и ценные воздушные цели, выбирать тип вооружения (ракета или пушка) и наконец атаковать.

Данная установка сможет работать на территориях со сверхнизкими температурами или химическим заражением.

Военные специалисты уверены, что данный робот сумеет колоссально увеличить боевые способности российской ПВО.

Зенитный комплекс «Панцирь», на основе которого собираются разрабатывать робота, был принят на вооружение российской армии в ноябре 2012 года. Спустя некоторое время была доработана модификация для работы в условиях Арктики. Данные комплексы должны обеспечивать ближнюю оборону объектов, войсковых позиций и колонн армейской техники. В настоящий момент у Российской Федерации в наличии несколько десятков таких машин.

Боевое крещение «Панцири» прошли в Сирии. В декабре 2017 при помощи «Панцирей» удалось отразить две массированные атаки террористов на российскую авиабазу. Согласно официальным данным, за первые два года использования техники на территории Сирии, было сбито 54 ракеты РСЗО, а также 16 дронов радикальных боевиков.