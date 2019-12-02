Вертолет разбился во Франции, есть жертвы

Париж. 2 декабря. Отряд спасателей из трех человек, который занимался ликвидацией последствий наводнения на юго-востоке Франции, погиб в результате аварии вертолета сил гражданской безопасности. Об этом сообщается в заявлении французского Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, вертолет перестал выходить на связь еще в воскресенье вечером, когда воздушное средство направлялось в аэропорт в департаменте Вар, для завершения поисково-спасательной операции.

«Несмотря на использование серьезных средств для поиска, три пассажира вертолета были обнаружены мертвыми в 01.30 в понедельник в районе коммуны Ров (департамент Буш-дю-Рон)», — сказано в заявлении Министерства внутренних дел Франции.

Причины трагедии пока не найдены, проводится расследование.

Руководитель МВД Франции Кристоф Кастанер и госсекретарь при ведомстве Лоран Нуньес подчеркнули храбрость и приверженность делу погибших спасателей.

24 ноября французские СМИ передавали информацию, что число погибших во время наводнения в юго-восточной части Франции составляет 4 человека. Ливневые дожди в департаментах Вар и Приморские Альпы привели к выходу рек из берегов, сходу оползней и затоплению населенных пунктов. Затопление коснулось, в том числе и таких крупных городов, как Канны и Ницца.

Всего в зоне бедствия почти 150 муниципалитетов. Было эвакуировано несколько сотен человек. Поступали данные о пропавших без вести.

В департаменте Вар при помощи вертолетов из воды были спасены более 230 человек, спасательные операции проводились даже в ночное время. На данный момент уровень воды в реках начинает уменьшаться.