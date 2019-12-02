Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост

Вашингтон, 2 декабря. Министр энергетики США Рик Перри в воскресенье объявил о своем увольнении.

Как ожидается, кандидатуру его преемника американские сенаторы утвердят уже в понедельник.

«Прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было большой честью и привилегией работать в администрации Дональда Трампа на посту министра. Благодарю свою жену, детей и американский народ за то, что позволили мне работать. Прощаюсь с вами», — заявил Перри.

О том, что министр покинет свой пост, стало известно в октябре. Тогда же президент США Дональд Трамп предложил в качестве его преемника Дэна Бруйета, работавшего на посту замглавы американского Минэнерго.

Перри связывают со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Агентство Bloomberg сообщает, что именно министр настаивал на проведении разговора и частично несет ответственность за случившееся. Сам Перри утверждает, что принял решение уволиться за несколько недель до этого, и отставка никак не связана с историей, приведшей к процедуре импичмента главы Белого дома.

Трампа обвиняют в том, что он якобы пытался оказать давление на Зеленского с целью возбудить на Украине уголовное дело в отношении сына одного из лидеров Демократической партии США Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

Байдена называют одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому действующего президента США демократы обвинили в попытке устранить своего политического конкурента и запустили в отношении него процедуру импичмента.