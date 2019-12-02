Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Сирии

Алеппо, 2 декабря. Российские военные расширили зону воздушного патрулирования на севере сирийской провинции Алеппо.

Вертолеты Военно-космических сил России поддерживают с воздуха наземные патрули военной полиции, а также сопровождают колонны, занимающиеся доставкой гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости. Главная их цель заключается в пресечении любых провокаций и обеспечении безопасности.

«Летать стали чаще, потому что расширяется зона патрулирования. Сопровождаем колонны военной полиции, обеспечиваем безопасность этих колонн», — рассказал пилот вертолета ВКС РФ Иван Светлаков.

Воздушное патрулирование на севере Сирии силы ВКС России начали в конце ноября, вылеты производятся ежедневно и проходят на малых высотах до 50 метров.

В начале ноября Турция объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира», направленной на зачистку приграничной территории от курдов-террористов и боевиков ИГ1 (запрещена на территории РФ). По ее итогам в районе сирийско-турецкой границы была создана зона безопасности.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на севере Сирии. В соответствии с достигнутыми соглашениями незаконные вооруженные формирования курдов покинули 30-километровую зону безопасности. С ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование территории к востоку от реки Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.