В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

Чита, 2 декабря. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря в регионе днем траура по погибшим в дорожном происшествии с рейсовым автобусом в Сретенском районе, сообщают в пресс-службе региона.

«Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии в Сретенском районе. 2 декабря объявлено в регионе днем траура», — сообщают в пресс-службе.

В траурный день на всей территории региона будут приспущены государственные флаги и будут отменены развлекательные мероприятия и программы на телевидении. С самого утра жители Читы оставляют цветы и зажженные свечи у фонтана на привокзальной площади города. Об объявлении траура ранее заявила и администрация Сретенского района.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, — заявил губернатор.

В результате трагедии погибло 19 человек. Причины ДТП устанавливаются. Расследование проводит Следственный комитет Российской Федерации.