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США одобрили присоединение Северной Македонии к НАТО

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США одобрили присоединение Северной Македонии к НАТО

Вашингтон, 2 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о ратификации протокола о вступлении в НАТО Северной Македонии.

Протокол к Североатлантическому договору от 1949 года о вступлении в НАТО Северной Македонии был одобрен в американском сенате, за его принятие высказался 91 сенатор, двое были против.

«На один шаг ближе к тому, чтобы принять Северную Македонию в качестве 30-го союзника по НАТО», — сообщил Помпео.

Ранее МИД РФ заявил, что расширение НАТО с включением в альянс новых государств подрывает стабильность в Европе, приводя к усилению конфронтации на континенте.

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Источник: РИА Новости
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