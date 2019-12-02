Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из «Уральских пельменей»

Москва, 2 декабря. Экс-участница развлекательного телевизионного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занимается после ухода из юмористического коллектива.

Как говорит артистка, на данный момент она принимает участие в съемках детского КВН.

«Вместе с суперкомандой АМиК («Александр Масляков и компания». — Прим. ФАН), каналом СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон детского КВН!» — пишет Михалкова в своем Instagram.

Актриса и телеведущая отмечает, что ей нравится работать с талантливыми детьми, оказывать им поддержку и вдохновлять перед выходом на сцену.

В конце октября 2019 года Юлия Михалкова заявила о решении покинуть коллектив «Уральских пельменей». Она сказала, что уже давно обдумывала этот шаг. Как говорит Михалкова, причиной ухода из «Пельменей» стало то, что она уже «переросла» формат шоу и достигла в нем «потолка».

«Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива «Уральские пельмени». Решение не спонтанное. Причин много», — написала артистка у себя в Instagram.

Несмотря на уход из проекта, Михалкова благодарна своим коллегам.

«Уральские пельмени», спасибо за всё! Буду вспоминать с теплотой, и всех вам благ!» — отмечает Михалкова.

Также актриса упомянула что собирается заниматься своим собственным шоу.