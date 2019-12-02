Врач объяснил, как высыпаться при сменном рабочем графике

Москва, 2 декабря. Глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как адаптироваться к сменному графику работы.

Как утверждает специалист, людям, работающим по сменам следует придерживаться своего рабочего графика и графика в течении всей рабочей недели.

«Это означает, если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать», — делится рекомендацией Калинкин.

Сомнолог отмечает, что важно сохранять такой цикл и перестраиваться на ночной вариант. Калинкин подчеркивает, что резкая смена режима сна — наихудшая ситуация для человека, которая имеет ощутимое влияние на здоровье.

«Можно оставлять себе окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима», — констатирует специалист.

Ранее сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов требуется человеку для здорового сна. По его утверждению, среднестатистический человек нуждается в семи-восьми часах сна, но есть также короткоспящие и длинноспящие люди. Для них такой стандартный сон будет казаться либо избыточным, либо недостаточным. Периодическое недосыпание можно компенсировать за счет более продолжительного сна в выходные, однако не следует этим злоупотреблять, говорит врач. Также у некоторых людей может проявляться гиперсомния. Это избыточная сонливость, которая может быть следствием разных заболеваний, в том числе и депрессии. В таких случаях, требуется дополнительная консультация со специалистом.