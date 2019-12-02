Пушков прокомментировал слова Кравчука о «древнем украинском княжестве»

Москва, 2 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о древней украинской государственности.

Ранее Кравчук заявил, что Россия якобы «начала формироваться только при Иване Грозном», в то время как Украина к этому моменту уже 300 лет являлась княжеством и государством.

В своем Twitter Пушков возразил, что Российское государство начало формироваться задолго до эпохи Ивана Грозного.

«Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», — добавил сенатор.

Кравчук стал далеко не первым из украинских политиков, выступающих с сомнительными заявлениями на тему истории. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин пытался навязать России и Белоруссии «украинское происхождение». Экс-президент страны Петр Порошенко высказал мнение, что основание Москвы якобы было «опрометчивым решением киевских князей» и обвинил Россию в попытке «похитить» дочь Ярослава Мудрого Анну.

Фальсификация истории на Украине приобрела в последнее десятилетие массовый характер. Доморощенные «эксперты» готовы пересмотреть практически все эпохи — от медно-каменного до XX века — с целью вывести «особую» роль Киева в становлении мировой цивилизации и очернить историю России. Так были придуманы мифические «древние укры», создавшие якобы сильное и развитое государство, колониями которого, как утверждают эти «специалисты», стали княжества, превратившиеся со временем в современные Россию и Белоруссию.

Ранее RT сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о взятии французского Дюнкерка украинскими казаками. Историки указали в ответ, что документальных подтверждений этому не существует.