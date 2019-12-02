Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Трампа

Вашингтон, 2 декабря. Белый дом не будет принимать участия в запланированных на 4 декабря слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об это было сказано в письме юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне на имя председателя юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольда Надлера.

«Несправедливо ожидать от нас, что мы будем участвовать в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, и пока остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний», — сообщается в письме.

Юрисконсульт передает недовольство Трампа тем, что его вызывают на академическую дискуссию с профессорами права.

«Более того, приглашение на академическую дискуссию с профессорами права не предоставляет президенту и подобие справедливого процесса. Таким образом, в нынешних условиях мы не намерены участвовать в ваших слушаниях в среду», — подвел итог юрисконсульт Белого дома.

В то же время, Пэт Сиполлоне не стал отрицать, что президент Трамп или его представитель сможет поучаствовать в следующем заседании комитета в рамках импичмента.

Ранее Джеррольд Надлер заявил, что первые слушания в его комитете по инициированной силами Демократической партии процедуре будет называться «Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента» и состояться 4 декабря в 10.00. На слушаниях будут выступать специалисты в области права.

Напомним, что процедура импичмента президента США была инициирована спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, после появления информации в СМИ о необычном телефонном разговоре Трампа и с украинским коллегой Зеленским. Американский президент якобы потребовал от Зеленского найти компромат на экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына, имевшего бизнес на Украине. В противном случае Дональд Трамп пригрозил остановить выделение военной и финансовой помощи Киеву.