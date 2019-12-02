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Минпромторг РФ предложил обсудить запрет на детское шампанское

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Минпромторг РФ предложил обсудить запрет на детское шампанское

Москва, 2 декабря. Министерство промышленности и торговли РФ предлагает обсудить с другими ведомствами и экспертами необходимость ограничения продажи детского шампанского.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил Минпромторгу ограничить в России продажу детского шампанского и детских сигарет, поскольку их потребление формирует у детей лояльное отношение к алкоголю и табакокурению.

Как сообщает РИА Новости, отвечая на запрос депутата, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что для подобного запрета необходимы научные и аналитические данные, подтверждающие невозможность урегулирования проблемы иным способом.

«У Минпромторга РФ отсутствуют фактические данные и исследования, свидетельствующие о необходимости дополнительных законодательных ограничений в рассматриваемой сфере», — говорится в ответе министра.

Минпромторг РФ предложил обсудить запрет на детское шампанское

Вместе с тем в министерстве оценили значимость вопроса и предложили дополнительно обсудить инициативу с экспертами.

«Предлагаем необходимым провести дополнительное обсуждение по ограничению свободной розничной продажи «детского шампанского», «детских сигарет» и других товаров с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также представителей предпринимательского и экспертного сообщества», — сказано в ответном письме.

Ранее «Известия» сообщили, что время продажи отечественного вина в России предложили увеличить до полуночи, с такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли.

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Источник: РИА Новости
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