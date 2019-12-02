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Вильфанд предупредил о резком потеплении в ряде российских регионов

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Вильфанд предупредил о резком потеплении в ряде российских регионов

Москва, 2 декабря. И.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на юг Западной Сибири придет быстрое потепление.

По его словам, начало недели в Красноярском крае отметится суровыми морозами до -48 градусов, что на 12-15 градусов ниже климатической нормы, но к выходным в регионе потеплеет до -18... -20. На юге Западной Сибири и вовсе ожидается слякоть — там воздух уже через несколько дней прогреется до ноля.

«Мы прогнозируем, что в Новосибирске, Барнауле и Омске температурный фон будет около нормы (около -15 градусов ночью, днем около -10). К концу недели минимальная температура будет около ноля в этих областях, а дневные температуры будут положительными», — рассказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра отметил, что подобные температурные скачки в регионе, по предварительным прогнозам, продолжатся в течение всего декабря.

Ранее RT сообщил, что повышенный уровень погодной опасности продлили в Москве до середины дня 2 декабря.

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Источник: РИА Новости
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