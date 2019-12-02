В Гидрометцентре дали прогноз по погоде на декабрь

Москва, 2 декабря. В декабре часть Российской Федерации ожидает аномально теплая температура, осадки по стране будут выпадать неравномерно, сообщает исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», — заявил Вильфанд.

По словам Вильфанда, температуру выше нормы следует ожидать в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале.

По прогнозам метеорологов, декабрь по всей России будет неустойчивым и неоднородным. Температура в восточной части страны будет близка к норме, аналогично и в южной части европейской части России.

«Когда я говорил о том, чтобы температура будет выше нормы, это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — поясняет метеоролог.

Эксперт подчеркивает «пятнистость» географии осадков.

«Распределение осадков более разнообразное, более «пятнистое». На юге европейской территории — Южный федеральный округ, Северо-Кавказский округ, Ставропольский край, Краснодарский край, Центрально-Черноземные области, средняя Волга, нижняя Волга и юг Урала. Во всех перечисленных регионах мы прогнозируем дефицит осадков», — говорит Вильфанд.

В Гидрометцентре ожидают избыточные осадки в Томской области, а также в Барнауле, Кемерово, Красноярске, Братске и Иркутске. Повышенный уровень осадков прогнозируется на побережье Хабаровского края, на севере Западной Сибири, в Якутии и на Камчатке, а также на Ямале, Обской губе и Таймыре.