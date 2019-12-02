Франция обвинила США в навязывании своих вооружений членам НАТО

Париж, 2 декабря. Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что США не должны навязывать свое вооружение партнерам по НАТО.

По мнению Парли, Вашингтон чересчур активно обязывает партнеров по Североатлантическому альянсу покупать оружие, произведенное в США.

«Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в «статью F-35», которая вынудила бы их покупать американские вооружения», — заявила министр.

Парли признала, что Соединенные Штаты остаются важным членом НАТО, но напомнила, что американский президент Дональд Трамп сам призывает европейских партнеров брать большую ответственность за собственную безопасность. Глава французского военного ведомства отметила, что Европа на данный момент не обладает военными механизмами, соответствующими ее «экономической и политической мощи».

Она высказала мнение, что построение суверенной позиции европейских стран в данном вопросе займет немало времени, но этот факт не должен оставлять государства Евросоюза перед выбором между суверенной Европой и Трансатлантическим альянсом. Они должны дополнять друг друга, добавила Парли.

Министр подчеркнула, что обеспечение коллективной безопасности в Европе невозможно без выстраивания конструктивного диалога с Россией.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США призвали стран-участниц НАТО увеличить военные расходы до двух процентов ВВП. Как отметили в Белом доме, такого показателя на сегодняшний день достигли лишь девять из государств, входящих в альянс.