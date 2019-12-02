В США высоко оценили советский «супертанк» для ядерной войны

Москва, 2 декабря. Внимание американских СМИ привлек советский танк, разработанный в конце 1950-х годов, и предназначавшийся для ведения боевых действий во время ядерной войны. В своей публикации журналисты нарекли бронированную машину «советским супертанком».

Издание The National Interest пишет о танке, известному под названием «Объект 279». Авторы публикации акцентируют внимание на двух необычных особенностях советского танка, вес которого составлял 60 тонн. Первая особенность — блюдцеобразный корпус, который по задумке конструкторов должен защищать экипаж и машину от взрывной волны при ядерном ударе. Вторая особенность — четыре массивных гусеницы, при помощи которых танк должен был проходить труднопреодолимые участки. В движение «Объект 279» приводил двигатель мощностью 1000 лошадиных сил.

Эксперты в такой конструкции обнаружили и недостатки. В случае необходимости было бы проблематично отремонтировать две внутренние гусеницы и коробку передач. Но зато авторы статьи остались под впечатлением от вооружения и бронирования танка.

««Объект 279» имел серьезную броню — 269 миллиметров в самой толстой точке корпуса, что значительно больше, чем у гораздо более распространенного Т-72, ​который поступил на вооружение в 1970-х годах», — сообщает американское издание.

Авторы публикации не оставили без внимания имеющиеся на вооружении «Объекта-279» 130-миллиметровую нарезную пушку и 14,5-миллиметровый пулемет

Однако, как подчеркивают в The National Interest, тяжелые танки подобного типа перестали быть актуальными к середине 1950-х годов. Более востребованными оказались быстрые и маневренные танки с мощными пушками. Кроме того, на вооружение уже начали поступать управляемые ракеты, которые бы без особого труда пробили толстое бронирование. В итоге, «советский супертанк» в массовое производство так и не поступил.