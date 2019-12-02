Киев увидел «победу» над Россией на мировом рынке оружия

Киев, 2 декабря. Новоиспеченный заместитель генерального директор концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем сказал, что украинский производитель «выигрывает» позиции у РФ на внешних рынках и продолжает вести конкуренцию. Об этом Найем заявил в интервью телеканалу ATR.

«В ситуации, когда мы тридцать лет не финансировали эту историю («Укроборонпром». – Прим. ФАН), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — сказал Мустафа Найем.

Согласно словам замдиректора концерна, «Укроборонпром» до сих пор «продолжает конкуренцию» с Российской Федерацией. Экс-парламентарий также подчеркнул «высокий интеллектуальный потенциал» Украины в оборонно-промышленной сфере.

Ранее, украинский президент Владимир Зеленский во время посещения харьковских заводов концерна «Укроборонпром» был шокирован увиденным, пишет «Газета.ру».

«Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке», — отреагировал на состояние заводов Зеленский.

Такую реакцию у Зеленского вызвали Харьковский авиационный завод и Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева. Руководитель завода им. Малышева заявил, за последние десять лет для ВСУ на нем был создан один единственный танк, в то время как в советский период там производилось 900 танков в год. Президент Украины также отметил, что на заводах концерна «Укроборонпром» есть огромные задолженности по зарплатам, а также низкая оплата труда.