Посол РФ рассказал о призыве Москвы к НАТО о пересмотре сложившихся отношений

Лондон, 2 декабря. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на ряд разногласий.

Накануне саммита НАТО, который состоится в Великобритании на этой неделе, Келин в интервью одному из британских телеканалов подчеркнул, что сообщения СМИ стран Запада об исходящей от России угрозе являются фейком, поскольку РФ даже не наращивает свои военные силы у западных границ. Но Москва, отметил он, внимательно следит за действиями НАТО и готова на них реагировать.

«У нас есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Великобританией. Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном и другими странами, поскольку у нас есть наши собственные интересы. Но эти политические разногласия не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам», — сказал дипломат.

Говоря о целях, которые Россия преследует в Сирии, Келин сообщил, что главная цель Москвы состоит в борьбе с терроризмом.

«Мы справились, мы сделали это», — отметил он.

Посол добавил, что достигнутые результаты предстоит закрепить, нужно сосредоточиться на послевоенном восстановлении страны.

Келин указал также, что обвинения в адрес РФ, касающиеся воздушных ударов, нанесенных якобы по мирным объектам и больницам в Сирии, являются голословными, а те, кто их выдвигает, не приводят никаких доказательств.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию «главной угрозой» альянса.