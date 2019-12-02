Вокруг границ России появится сплошное радиолокационное поле, заявили в Минобороны

Москва, 2 декабря. Сплошное радиолокационное поле буде создано вокруг границ Российской Федерации, чтобы иметь возможность заранее отслеживать запуски крылатых ракет, вражескую боевую авиацию и других воздушных целей, сообщают в Министерстве обороны РФ.

На данный момент в России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа «Воронеж», их основное предназначение — отслеживание пусков баллистических ракет по территории РФ.

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — заявляют в Минобороны РФ.

В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых 1 декабря 2019 года успешно заступила на боевое дежурство в Мордовии.

Как пишет RT, к сильным сторонам отечественных РЛС относятся непрерывный 24-часовой мониторинг воздушного пространства, высокая степень автоматизации процессов, автоматизированная адаптация к геофизическим условиям, и возможность использования в разных природно-климатических зонах.

Новейшие загоризонтные станции российского производства могут практически без ошибок обнаруживать самолеты (вероятность не менее 80%). Время обнаружения не превышает шесть минут. В общей сложности одна российская загоризонтная РЛС может сопровождать более 350 воздушных объектов. Станция распознает легкомоторную технику, пассажирские и военные самолеты, истребители и бомбардировщики класса «стелс», и гиперзвуковые летательные аппараты.

Следующая станция данного типа будет прикрывать арктическое направление, заявил главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

Работа станций «Контейнер» базируется на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.