РЖД начнут продавать билеты на самолеты и автобусы

Москва, 2 декабря. «Российские железные дороги» (РЖД) планируют запустить в 2020 году сайт для продажи билетов на проезд несколькими видами транспорта.

По словам директора по информационным технологиям РЖД Евгения Чаркина, на новом сайте планируется продавать билеты на поезда, автобусы и самолеты, а также водные виды транспорта.

«Уже сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билет на паром и поезд. Мы смотрим на Карелию с точки зрения водного транспорта и на Петербург», — приводит его слова ТАСС.

Сайт будет показывать пассажиру вариант перевозки, в котором основная роль отводится железнодорожному транспорту, а остальное добавляется в виде опций. Билеты на поезд и самолет можно будет приобрести и для зарубежных поездок, а автобусные перевозки пока будут предлагаться лишь по территории России. Чаркин отметил, что в перспективе на этом же портале можно будет забронировать гостиницу.

Сегодня почти две трети железнодорожных билетов на поезда дальнего следования в РФ оформляется в электронном виде. В РЖД ожидают, что к 2025 году этот показатель достигнет 70%, а более половины операций по обслуживанию клиентов в компании будет выполняться без участия человека. Параллельно «Российские железные дороги» начинают переходить на отечественное программное обеспечение.

«Цифровизация, помимо того, что оптимизирует ряд процессов, порождает новые функции. Пример — появление беспилотных локомотивов. Не будет машиниста с одной стороны, с другой — должен быть человек, который выполняет инженерную функция, который должен быть оператором тягового состава. Это пример изменения компетенций и появления новых профессий», — сообщил Чаркин.

Стратегия цифровой трансформации холдинга, утвержденная до 2025 года, предусматривает создание и развитие восьми цифровых платформ, в том числе для организации мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок. Инвестиции в реализацию программы составят около 100 млрд рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщила о процессе разработки нового пассажирского вагона РЖД.