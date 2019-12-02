Дзюба резко ответил на оскорбления фанатов «Спартака»

Санкт-Петербург, 2 декабря. Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после победного матча со «Спартаком» (1:0) прокомментировал оскорбительные речевки в свой адрес от болельщиков московского клуба.

Как передают «Известия», болельщики «Спартака» не в первый раз отметились нелицеприятными выкриками в адрес Дзюбы во время матча. Ранее аналогичные ситуации проходили на игре сборной России с Сан-Марино, в рамках квалификации на Евро-2020, в матче Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом», и непосредственно в недавнем матче «Зенита» и «Спартака».

«Пусть на табло смотрят, спасибо большое. Главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие побеждают», — ответил Артем Дзюба журналистам после окончания матча с «красно-белыми».

Артем Дзюба является воспитанником футбольной академии «Спартака» и играл за московский клуб с 2006 по 2015 год. Однако потом согласился на переход в «Зенит», который считается принципиальным соперником «красно-белых». Многие фанаты «Спартака» не приняли это решение Дзюбы и еще в 2015 подвергали нападающего критике.

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Победу хозяевам поля принес автогол защитника «Спартака» Ильи Кутепова на 21-й минуте встречи. На 49-й минуте матча за вторую полученную желтую карточку с поля был удален полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Матч «сине-бело-голубые» заканчивали вдесятером. «Зенит» с 42-мя очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», набрав 22 очка идет на восьмой строчке чемпионата.