США интегрировали террористов ИГ1 («Исламское государство»1, запрещенная в РФ организация) в состав курдских формирований в Сирии. Американцы также передали террористам сирийскую нефть в качестве источника финансирования. Курдские радикальные группировки из состава SDF, являясь связующим звеном между ИГИЛ1 и США, стали опорой для криминального бизнеса американцев.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть большого расследования, подтверждающего, что США поддерживают боевиков ИГИЛ.

Американцы, поставляя ИГИЛ оружие и инструкторов, фактически спасали террористов в самых безвыходных ситуациях при помощи курдов. В интервью ФАН «охотник за ИГ» Мухаммад Хусейн Ахмад рассказал о боях с террористами ИГ в конце 2017 года в трех километрах севернее города Дейр-эз-Зор в районе поселка Василь аль-Хавидж, где и находился противник. Ахмат сообщил, что тогда в поселок прибыли автомобили курдов SDF, которые на тот момент поддерживались американцами.

«Буквально метрах в ста от нас посреди улицы стоял пикап с флагом этих... Ну, курдских сил, в общем. Желтый такой, со звездой», —вспоминает Ахмад.

По его словам, вместе с курдами были и несколько «аккуратных бойцов в чистой форме».

«Кричали, что нам надо поговорить, что мы здесь незаконно и так далее», — отметил «охотник за ИГ».

Ахмад указал на то, что за спинами прибывших «гостей» находились «бородатые» боевики ИГИЛ. В тот момент курды, прикрываемые США, и спасли террористов, уверен собеседник ФАН.

После этого отряды САА, находящиеся в той местности, регулярно наблюдали боевиков ИГИЛ в составе курдских патрулей. Позже среди них стали появляться и американцы.

«Патрули... Ну колонны, постоянно из трех-четырех машин. <…> Потом, как я уже сказал, выяснилось, что остатки ИГИЛ таким образом свои жизни на нефть поменяли. Просто передали нефтяные поля курдам и американцам. ИГИЛ даже уходить с этих полей не потребовалось», — уточнил Ахмад.

Очевидно, что американцы, так сказать, «подкармливают» террористов «Исламского государства» ради воровства нефти. Для этого они успешно интегрируют ИГ в состав SDF.

В 2014 году нефтяная инфраструктура в Сирии перешла под контроль ИГИЛ. Дейр-эз-Зор и примыкающие к ней части провинций Хомс, Ракка и Хасака стали основой нефтяного бизнеса террористов. В 2017 году курдские боевики под предлогом «борьбы с ИГ» оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. При содействии США курды SDF собирались занять как можно больше стратегически важных нефтяных и газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре. Нефть шла на экспорт через «серую зону» в районе иракского Синджара — причем известно, что свою долю имели и бандформирования ИГИЛ, якобы утратившие прямой контроль над месторождениями.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало часть собственного расследования о Сирии. Выяснилось, что журналист «Новой» Денис Коротков связан с «Исламским государством». Кроме того, бывший боевик ИГ рассказал, что некий «олигарх Михаил» спонсировал поездку делегации журналистов, в составе которой был Коротков, в лагерь террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.