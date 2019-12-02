Названы регионы РФ с самыми большими зарплатами

Москва, 2 декабря. Эксперты назвали регионы России, в которых каждый десятый работник получает зарплату в размере 100 тысяч рублей и более.

Как сообщает РИА Новости, к регионам-лидерам по уровню зарплат относятся 11 субъектов Российской Федерации. Проведенное агентством исследование показывает, что в России сохраняется чувствительная разница между доходами высокооплачиваемых специалистов и работников с низкими зарплатами, но в других странах с аналогичной экономикой она еще более ощутима. Различие в доходах россиян связано, в первую очередь, с региональной дифференциацией.

В качестве основного показателя при составлении рейтинга была использована доля работников, получающих на руки 100 и более тысяч рублей в месяц, учитывалась доля низкооплачиваемых зарплат в субъекте (15 и менее тысяч в месяц), а также диапазон самых распространенных в регионе зарплат.

Лидерами по доле высоких заработных плат стали Москва, а также северные и дальневосточные субъекты РФ. Наиболее высокая доля работников, получающих 100 и более тысяч рублей в месяц — на Чукотке, где она составляет 32%.

На втором месте рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ с долей высокооплачиваемых специалистов в 31,7%. Третью позицию занимает Москва с показателем в 27,4%. Четвертое и пятое места — у Магаданской области и Ненецкого автономного округа, где зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц может похвастаться каждый четвертый работник.

Аутсайдерами с долей высокооплачиваемых работников в 2,5% и ниже стали 44 российских региона. Так, в Кабардино-Балкарии этот показатель составляет 0,7%. Также в конце списка находятся Калмыкия, Мордовия, Дагестан, Псковская, Ивановская и Орловская области, где примерно 0,9% работников зарабатывают ежемесячно свыше 100 тысяч рублей.

В целом по России примерно 11% работников получают зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц, лидирует по этому показателю Дагестан (34%), второе место — у Карачаево-Черкессии (33%).

Результаты исследования показывают, что в среднем по России работник может рассчитывать на заработную плату в размере от 20 до 52 тысяч рублей в месяц, в этих пределах получают зарплату примерно половина трудоустроенных жителей страны.

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