В Эстонии стартуют масштабные киберучения НАТО

Таллинн, 2 декабря. Масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition стартуют 2 декабря в Эстонии на базе Академии Сил обороны в Тарту, передает пресс-служба эстонского ведомства.

«В учениях Cyber Coalition, которые пройдут со 2 по 6 декабря, примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса, среди которых Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция», — передается в сообщении пресс-службы.

Страны-участницы представят почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных и правительственных чиновников, представителей бизнеса, передает RT.

Во время учений будет имитироваться приближенный к реальным событиям сценарий кибератаки, чтобы участники в тесной координации друг с другом не допустили ее влияние на жизненно важные системы государства, и проработали взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

Годом ранее генеральный секретарь НАТО заявлял о создании системы киберсил, в которую планируется интегрировать национальные элементы, при этом они могут быть использованы во время наступательных миссий, пишет RT.

«Мы видим существенное увеличение количества и опасности кибератак, поэтому мы нарастили свои кибернетические возможности как для защиты информационных сетей НАТО, так и для помощи странам альянса по защите их национальных сетей», — заявил генсек НАТО Столтенберг.

По словам Столтенберга, «частью мер будет формирование структуры, которая позволит включать национальные кибернетические возможности в миссии и операции НАТО».

Киберучения Cyber Coalition уже в седьмой раз поводятся на территории Эстонии.