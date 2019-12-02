Посольство РФ ответило на заявление главы МИД Великобритании о «российской угрозе»

Москва, 2 декабря. Посольство России в Великобритании ответило на заявление главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба о «российской угрозе».

В дипломатическом учреждении отметили, что Лондон в очередной раз пытается спекулировать на теме вымышленной угрозы, которая якобы исходит от России.

«Мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной «российской угрозы», — подчеркнули в посольстве РФ.

Российские дипломаты добавили, что подобная риторика вовсе не способствует налаживанию отношений между Москвой и Лондоном.

«Дальнейшие оценки оставим британским избирателям», — указывается в публикации.

Схожую позицию по этому вопросу высказал и глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев. Он указал на склонность НАТО к борьбе с несуществующими угрозами и поддержал негативную оценку деятельности блока,озвученную главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Своим заявлением он подтверждает рецепт, который выписал Североатлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как «смерть мозга». У НАТО сейчас нет реальной повестки дня», — сказал Косачев.

Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не считает Россию угрозой и не видит в ее лице агрессора. Тем не менее, глава НАТО убежден, что Москва «бросает вызов» военном блоку. В ходе визита на Украину Столтенберг также заверил Киев в поддержке альянса.