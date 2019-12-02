Российская группа инспекторов посетит военный объект вооруженных сил Хорватии

Москва, 2 декабря. Группа российских инспекторов посетит с проверкой один из объектов вооруженных сил Хорватии, пишет газета «Красная звезда».

По данным издания, российская сторона проведет инспекцию объекта с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания систем вооружения и военной техники.

«В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести оценку объекта вооруженных сил Хорватии 3 декабря в течение одного дня», — пишет газета.

Хорватские коллеги проведут для россиян брифинг, на котором сообщат информацию о личном составе, а также размещенных на объекте системах вооружения и технике.

Венский документ предусматривает широкий обмен данными между государствами о военных силах, бюджетах и оборонном планировании. Подписавшие его страны сообщают друг другу об определенных видах деятельности, совершают инспекционные поездки и приглашают иностранных наблюдателей. Соглашение нацелено на укрепление доверия и безопасности между государствами ОБСЕ.