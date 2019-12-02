Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Москва, 2 декабря. Блогер и основательница проекта Buro 24/7 Мирослава Дума заявила, что смертельно больна. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети Instagram.

По словам Думы, она столкнулась с редким заболеванием легких. Врачи считают, что ей осталось жить около семи месяцев. «Царица» русской моды уточнила, что болезнь была выявлена случайно на ранней стадии. Она связано с работой иммунной системы.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что последние месяцы были самыми счастливыми в моей жизни», — написала Дума.

Мирослава призналась, что ей было очень страшно после того, как она узнала страшную правду. Сейчас блогер особенно остро ощущает любовь к жизни и желание как можно дольше не покидать этот мир.

Дума также поблагодарила своих поклонников за поддержку, передает «Царьград».

Ранее Мирослава Дума принесла извинения за гомофобные высказывания, которые она допустила в 2012 году. Она отметила, что очень изменилась за последние шесть лет и теперь совсем иначе смотрит на многие социальные вопросы.

«Я бы хотела официально извиниться перед людьми и сообществами, которых я оскорбила. В равной степени я бы хотела распространить свои извинения на профессиональные организации, с которыми я связана», — цитирует «Газета.ru».

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