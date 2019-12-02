Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Мариса Янсонса

Санкт-Петербург, 2 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося дирижера Мариса Янсонса.

Янсонс скоропостижно скончался в субботу на 77-м году жизни. Ранее он был вынужден отменить несколько концертов из-за травмированной ноги. Причиной смерти, как пишут «Невские новости», могла стать сердечная недостаточность.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Мариса Янсонса в связи с его безвременной кончиной. Выдающийся дирижер и блестящий интерпретатор, Янсонс прославил музыкальное искусство Ленинграда — Санкт-Петербурга во всем мире», — говорится в сообщении Беглова, размещенном на официальном портале администрации города.

Губернатор отметил, что Янсонс был удостоен высших наград музыкального сообщества, ему рукоплескали лучшие залы Европы.

«Но самым дорогим для Мариса Арвидовича всегда оставалось признание любимого города, который дарил ему вдохновение и радость творчества. Маэстро всю жизнь оставался верен Ленинграду — Санкт-Петербургу и воспитал целую плеяду талантливых музыкантов», — напомнил Беглов.

Глава Северной столицы выразил уверенность, что светлая память о Янсонсе и благодарность за его великое искусство всегда останутся с нами.