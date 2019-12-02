Саакашвили назвал ошибкой свое бегство из Грузии

Москва, 2 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что считает ошибочным свое решение покинуть родину в 2013 году.

По словам политика, причиной его бегства из страны стала не угроза уголовного преследования, а желание «дать всем отдохнуть». Об этом он рассказал в интервью грузинской телекомпании «Мтавари архи».

«Я больше всех сожалею о том, что в 2013 году покинул Грузию. Я просто оставил все и ушел. Ушел не из-за боязни сесть в тюрьму. Вам известно, что и на Украине мне этим угрожали. Я ушел потому что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Сегодня я считаю, что допустил ошибку», — сказал Саакашвили.

Журналист напомнил, что в Грузии экс-президент вероятнее всего получил бы тюремный срок, потому что против него возбудили сразу несколько уголовных дел. Политик ответил, что выбрал «худший выход — оставить свою страну».

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию на протяжении двух президентских сроков с 2004 по 2013 годы. В ноябре 2013-го он внезапно улетел в Брюссель за несколько дней до истечения своих полномочий в качестве главы государства. Вскоре после этого в отношении бывшего руководителя страны возбудили четыре уголовных дела, по двум из них уже вынесены приговоры. В январе прошлого года Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника одного из грузинских банков. Полгода спустя суд признал его виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

В 2015 году бывший президент Украины Петр Порошенко пригласил Саакашвили на пост губернатора Одесской области. Через два года его лишили украинского гражданства из-за конфликта с властями страны. Лишь после победы на президентских выборах Владимира Зеленского опальный политик смог вернуться на Украину, где планировал принять участие в выборах в Верховную раду с возглавляемой им партией «Движение новых сил». В последний момент он заявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке и поддерживает партию Зеленского «Слуга народа».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на официальном сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилось фото Саакашвили с надписью «I'll be back» («Я вернусь»). В службе безопасности главы государства заявили, что это дело рук неизвестных хакеров.