Кравчук заявил о возникновении «украинского княжества» задолго до России

Киев, 2 декабря. Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала «112» заявил, что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

«Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!» — поделился историческими данными из неизвестных источников первый украинский президент.

Кравчук подчеркнул, что Киев должен «опираться на факты и реальные вещи», а также выразил непонимание того факта, почему Россия считается «старшим братом» Украины, сообщает «Газета.ру».

Украинские политики и общественные деятели часто отмечались спорными высказываниями на историческую тему. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин однажды заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Как считает Климкин, Россия и Белоруссия появились вследствие откола от Киевской Руси, наследницей которой, по мнению украинского дипломата, является современная Украина.

«После крещения в Киеве в 988 году христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий возникли современная Белоруссия и Россия», — делает выводы Климкин.

Однако не все разделяют концепцию происхождения Украины от Киевской Руси. Как считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, украинцы уже в четвертом-пятом веке до нашей эры отличались своей «индивидуальностью», а победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко выдвигала теорию о происхождении нации своих соотечественников от древней шумерской цивилизации.