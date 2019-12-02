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Беглов и Миллер погасили блок марок с «Лахта-центром» и «Газпром Ареной» в Петербурге

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Беглов и Миллер погасили блок марок с «Лахта-центром» и «Газпром Ареной» в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Глава Петербурга Александр Беглов и руководитель корпорации «Газпром» Алексей Миллер погасили блок марок с «Лахта-центром» и ареной «Санкт-Петербург».

Торжественная церемония прошла в Северной столице перед матчем чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Алексей Миллер отметил, что «Лахта-центр» и арена «Санкт-Петербург» полюбились горожанам и стали новыми достопримечательностями города на Неве.

Беглов и Миллер присутствовали и на «дерби двух столиц». Питерцы взяли верх благодаря автоголу Кутепова — 1:0.

После 18 туров команда Семака возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. Ближайший преследователь «Зенита», «Локомотив», отстает от лидера на восемь зачетных пунктов. Со второго места «железнодорожников» могут потеснить ЦСКА  и «Краснодар», в активе которых по 33 очка и матч в запасе.

В январе 2018 года газета «Известия» сообщала, что «Лахта-Центр» достиг проектной высоты в 462 метра и стал самым высоким небоскребом в Европе. 

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