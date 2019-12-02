Скончался рязанский священник, отстраненный от службы за нарушение ПДД

Рязань, 2 декабря. Рязанская епархия сообщила о кончине иеромонаха Сергия (Маркина), который был ранее отстранен от служения до Рождества за парковку своего автомобиля на тротуаре и езду по встречной полосе.

«В воскресенье утром, 1 декабря, скончался клирик Рязанской епархии иеромонах Сергий (Маркин)​​​. Об этом сообщил сын священника. Причины смерти в настоящее время устанавливаются», — было написано в сообщении епархии.

В сообщении подчеркивается, что епархия сожалеет о смерти священника и выражает соболезнования родственникам клирика, прихожанам храма Николая Чудотворца, где в последние годы отец Сергий был настоятелем, а также игумену и братии Свято-Троицкого монастыря Рязани, где Сергий был насельником. Как сообщается, отпевание и похороны иеромонаха состоятся 3 декабря.

Как передает «Газета.ру», в конце ноября в социальных сетях начало распространяться видео, на котором священник нарушает ПДД. На видеозаписи видно, как человек в рясе садится в кроссовер, припаркованный на тротуаре и выезжает на встречную полосу, пересекая пешеходный переход, на котором горел зеленый свет. После внимания к инциденту со стороны СМИ, Рязанская епархия объявила о «запрещении иеромонаха Сергия в священнослужении вплоть до праздника Рождества Христова». В епархии сочли поведение настоятеля недопустимым и заявили, что не могут его оправдать, так как священнослужитель должен подавать положительный пример окружающим.

Сам иеромонах Сергий объяснил эпизод с нарушением ПДД сердечным приступом. Как пишет «Лента.ру», священник резко почувствовал себя плохо и остановился там, где ехал. Как уверял сам Сергий, он является гипертоником и инвалидом, и что на его автомобиле есть соответствующий знак. Иеромонах отмечал, что из-за травли в социальных сетях его состояние только ухудшилось.