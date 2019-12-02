Военная полиция РФ провела патрулирование в двух провинциях Сирии

Дамаск, 2 декабря. Российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо в Сирийской Арабской Республике у границы с Турцией. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что Москва продолжает выполнять договоренности, достигнутые с Анкарой по урегулированию конфликта в САР.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани — Дульк-Магар, Аджами — Авшария, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Абу-Хашаб в провинции Ракка», — уточнил Боренков.

Глава ЦПВС РФ добавил, что с воздуха безопасность передвижения военной техники обеспечили ВКС РФ.

22 октября 2019 годы президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум по Сирии. Они договорились о прекращении военной операции Анкары «Источник мира», направленной против бандформирований курдов.

Российская военная полиция обеспечила выход боевиков курдов за пределы зоны безопасности. После этого российские и турецкие военные начали совместное патрулирование региона.

Об очередном совместном патрулировании России и Турции на севере Сирии накануне сообщала RT.